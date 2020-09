Bagnolo Mella, riparte la convivialità

Si è tenuta oggi la prima delle serate all’aperto previste a Bagnolo per l’inizio dell’autunno.

La serata

Certo, la cautela non è mai troppa, ma di serate così si sentiva la mancanza. Osservando le giuste precauzioni, stasera la comunità di Bagnolo ha potuto tornare a riversarsi in piazza per un bicchiere e una portata di spiedo in compagnia. Aperitivi, pane e salamina e patatine, si sa, hanno il sapore della festa: stavolta ne hanno avuto uno ulteriore, quello della ripartenza.

Accanto alle degustazioni, a far divertire i bagnolesi è arrivato anche l’intrattenimento teatrale di “Ahi Maria”.

Un po’ di leggerezza era quello che ci voleva: la preoccupazione resta, ma il calore dell’incontro e della condivisione hanno portato in paese una ventata di serenità.