Rosina Moroni, vedova Rossetti, si è spenta all'età di 96 anni. Oggi, mercoledì, alle 15 i funerali nella Basilica della Visitazione.

Bagnolo Mella piange la storica bidella Gina, scomparsa a 96 anni.

Addio a Gina, storica bidella delle medie

Bagnolo Mella piange Regina Moroni, vedova Rossetti, per tutti "Gina" storica bidella delle medie scomparsa a 96 anni. Tutti ancora la ricordano e con lei se ne va una persona che per anni è stata un punto di riferimento alle medie per tante generazioni. A piangerla sono il figlio Diego con Giovanna, i nipoti Stefano e Giulia, le cognate , i cognati e parenti tutti.

I funerali avranno luogo oggi, mercoledì, alle 15 nella Basilica della Visitazione di Bagnolo Mella.