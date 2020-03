Bagnolo Mella piange la scomparsa di Fausto Marinoni.

Addio a Fausto Marinoni

Bagnolo Mella piange la scomparsa di Fausto Marinoni. Il 66enne era molto conosciuto in paese, in quanto in passato aveva insieme al fratello un’attività come idraulico. Ma da un po’ di tempo faceva anche parte della compagnia teatrale “Campini” dell’oratorio di Bagnolo Mella, ed era anche uno dei volontari che organizzavano per scopi benefici la partita del cuore a Bagnolo Mella. Ma era anche un personaggio, a livello sportivo, nel Football Americano: per alcuni anni infatti è stato una delle colonne dei Lions Bergamo.

