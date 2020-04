Bagnolo Mella piange il dottor Veniero Sbarbada.

Addio al dottor Sbarbada

Bagnolo Mella piange il dottor Veniero Sbarbada, scomparso a 66 anni. Una figura molto conosciuta e molto apprezzata, con una lunga esperienza in diversi ospedali bresciani e non solo: al suo attivo migliaia di interventi nell’ambito della chirurgia generale, toracica, vascolare e addominale. Per diversi anni è stato responsabile del reparto di Chirurgia della Poliambulanza S. Gnutti di Lumezzane ed è stato anche primario di chirurgia della casa di cura San Clemente a Mantova.

Lascia la moglie Martina, i figli Rocco con Daria e Davide con Jessica e i nipoti Kyryl e Filippo.

