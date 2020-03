Bagnolo Mella piange il decano degli Alpini, Lorenzo Soldati.

Addio all’alpino Soldati

Bagnolo Mella piange il decano degli Alpini, Lorenzo Soldati scomparso all’età di 91 anni. Soldati era molto stimato e conosciuto in paese, considerando che per tanti anni è stato Segretario degli Alpini di Bagnolo Mella, gruppo del quale era stato anche uno dei fondatori. Anche in campo lavorativo era molto conosciuto, essendo stato un Vigile e capo Ufficio Ragioneria. “E’ stato uno dei primi che ho conosciuto e per me è stata una vera guida – lo ricorda così il capogruppo degli Alpini di Bagnolo Mella, Luca Carnidi – Non era una persona che parlava molto, ma era un grande saggio che ha dato un contributo fondamentale per la nascita e poi la crescita del nostro gruppo”.

