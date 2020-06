Bagnolo Mella piange Giovanni Taglietti.

Addio a Giovanni Taglietti

Bagnolo Mella piange Giovanni Taglietti. Il 75enne era molto conosciuto in paese: per tantissimi anni è stato molto attivo nelle Acli di Bagnolo Mella, risultando un punto di riferimento per i lavoratori e nell’ambito sociale.

Lo piangono la moglie Antonietta, i figli Cristina con Riccardo e Davide con Tiziana, i nipoti Aurora ed Emanuele, Federica e Alessandro, i fratelli, i cognati, le cognate e i parenti tutti. I funerali, a seguito delle ultime disposizioni emanate, avranno luogo domani, sabato, alle 16 nella Basilica della Visitazione di Bagnolo Mella, muovendo in macchina da via don Luigi Sturzo, 11.