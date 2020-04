Bagnolo Mella piange Girolamo Marini, da tutti conosciuto come Beppe Marini.

Addio a Beppe Marini

Bagnolo Mella piange Beppe Marini, scomparso a 82 anni. Marini era molto conosciuto in paese: per diverso tempo infatti era stato il responsabile del cinema dell’oratorio, nonché un attore della compagnia teatrale Campini. Era un uomo buono e ben voluto da tutti e aveva sempre un sorriso e una battuta per tutti.

Marini lascia la moglie Concetta, i figli Corrado con Rita e Marco con Laura, i nipoti Stefano, Elena, Alice e Francesco, il fratello Mario con Agnese, la cognata Francisca e i parenti tutti. Le esequie, a seguito delle disposizioni emanate, saranno esclusivamente riservate ai familiari e saranno celebrate domani, martedì, alle 14.45 sul sagrato della Basilica.

