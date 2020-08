Bagnolo Mella, la rissa dalla strada arriva fino al ristorante IL VIDEO

Bagnolo Mella – La rissa dalla strada arriva fino al ristorante.

Rissa fuori dal ristorante

Ieri sera a Bagnolo Mella si sono viste scene da Far West. Tutto è avvenuto intorno alle 21 in via Gramsci dove sono volate bottiglie di vetro, tegole, bastoni tra due indiani la cui rissa è arrivata poi fino all’esterno del ristorante Alamare. Proprio all’esterno del ristorante stavano cenando diverse persone che hanno assistito esterefatte alla scena, con la rissa tra i due indiani che continuava. Attimi di paura si sono vissuti in centro a Bagnolo e i cittadini ora chiedono maggior sicurezza.