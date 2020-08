Bagnolo Mella – A ottobre nuove assunzioni per la Polizia locale.

Massimo Pini entrerà nell’organico

E’ tempo di novità per la Polizia locale di Bagnolo Mella perchè attraverso una Determina dei giorni scorsi è stata decisa l’assunzione del secondo classificato della graduatoria finale del concorso pubblico per il comandante della Polizia locale: si tratta di Massimo Pini che verrà assunto come agente a tempo pieno ed indeterminato a partire dal 1 ottobre. Visto però che colei che avrebbe dovuto essere comandante in questo momento, Basma Bouzid, è stata coinvolta nell’inchiesta del concorso definito «truccato» ed è stata quindi sospesa dall’incarico, non è escluso che lo stesso Pini possa poi in seguito assumere il comando (anche se questo appunto dipenderà appunto da come si evolverà la situazione Bouzid). E quello di Pini potrebbe non essere l’unico arrivo nella Polizia locale di Bagnolo Mella.