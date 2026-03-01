Baby Olympics Mazzoleni: sport, gioco e valori sulle orme di Milano Cortina

Sulla scia dell’entusiasmo per i Giochi olimpici Invernali Milano Cortina 2026, la Scuola dell’infanzia «Gaetano Mazzoleni» di Calcinatello ha acceso la propria torcia educativa con il progetto «Piccoli atleti, Grandi Sogni». Nascono così le «Baby Olympics Mazzoleni», un’esperienza che ha saputo unire sport, gioco e crescita in un percorso coinvolgente e ricco di significato. L’idea è scaturita dai bambini. «Guardando in televisione le immagini delle gare, ne hanno parlato con le insegnanti che hanno raccolto quell’entusiasmo trasformandolo in proposta didattica: le aule sono diventate piste immaginarie, i corridoi campi di gara, le fiaccole di cartone simboli di partecipazione. Non una semplice imitazione delle Olimpiadi, ma un progetto pedagogico capace di mettere al centro i valori autentici dello sport» – spiega il presidente Giovanni Nodari.

Lo sport come palestra di vita

Alle Baby Olympics non conta chi arriva primo ma come si sostiene il compagno, come si affronta una piccola difficoltà, come si impara a rispettare le regole condivise. «Si vince e si perde insieme» è diventato il principio guida di ogni attività. Nei percorsi di psicomotricità, tra salti, equilibrio e staffette, ogni bambino ha potuto sperimentare le proprie capacità, scoprendo che il vero traguardo è provarci con coraggio. A differenza delle competizioni ufficiali, qui si celebra lo sforzo. La medaglia d’oro brilla sul petto di chi ha sorriso dopo una caduta, di chi ha fatto il tifo per un amico, di chi ha superato una piccola paura. Il passaggio della torcia e la sfilata iniziale hanno creato un senso di appartenenza forte e condiviso: un momento simbolico che ha fatto sentire ogni bambino parte di una squadra. Lo sport, nell’infanzia, non serve a creare campioni, ma persone consapevoli e attraverso il gioco motorio, i piccoli imparano il rispetto, la collaborazione e la gioia di divertirsi insieme.

Fiducia, iscrizioni e ringraziamenti

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente che ha voluto ringraziare le famiglie per aver scelto di iscrivere i propri figli alla scuola dell’infanzia sottolineando il positivo risultato delle iscrizioni per il percorso formativo che inizierà a settembre 2026. Un segnale di fiducia importante verso una realtà educativa che continua a distinguersi per qualità e attenzione alla crescita integrale dei bambini. Il presidente ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento a tutto il personale scolastico che, con dedizione e professionalità, ha collaborato alla realizzazione del progetto, confermando ancora una volta l’alto livello dell’offerta formativa che caratterizza la scuola Mazzoleni. Il motto che ha accompagnato queste giornate speciali è semplice e potente: «Divertiamoci insieme». Perché, tra sogni e piccoli traguardi, le Baby Olympics Mazzoleni hanno dimostrato che lo sport è una straordinaria palestra di vita.