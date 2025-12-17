Tre giovani sono ora finiti in comunità e altri cinque hanno l'obbligo di restare al domicilio, su decisione del Tribunale dei minorenni di Brescia. I reati commessi risalgono al periodo tra il 2022 e il 2025

Baby Gang “069” della Valtrompia: sequestrati pistole, tirapugni, taser e coltelli a serramanico.

In Valtrompia la Baby Gang 069

Aggressioni violente, stalking, estorsioni, rapine, minacce, furti e porto d’armi: queste, in sintesi, le azioni messe in atto da parte dei componenti della baby gang bresciana denominata “069” composta da otto minorenni attiva in particolare in Val Trompia, tra Villa Carcina, Sarezzo e Concesio, ma anche a Brescia. Tre giovani sono ora finiti in comunità e altri cinque hanno l’obbligo di restare al domicilio, su decisione del Tribunale dei minorenni di Brescia. I reati commessi risalgono al periodo tra il 2022 e il 2025.

Il materiale trovato e sequestrato

I militari della Compagnia di Gardone Valtrompia, dopo le misure cautelari eseguite lunedì 15 dicembre 2025, hanno messo in atto perquisizioni domiciliari dalle quali sono riusciti a trovare e sequestrare: 1 pistola a salve con 2 munizioni; 1 pistola ad aria compressa; 2 noccoliere (tirapugni); 1 taser; 2 coltelli a serramanico e bombole di protossido di azoto (c.d. gas esilarante) utilizzato quale sostanza stupefacente.