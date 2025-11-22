Azzano Mella, rubano creme e cosmetici dal supermercato: tre arresti

A notare i ladri, usciti dalla struttura con zaini voluminosi, è stato un carabiniere fuori servizio che ha subito allertato la pattuglia

Nel pomeriggio di giovedì 20 novembre 2025, i Carabinieri della Stazione di Bagnolo Mella hanno arrestato tre uomini di origine rumena, disoccupati e senza fissa dimora, ritenuti responsabili di furto aggravato ai danni di un supermercato della grande distribuzione ad Azzano Mella.

Azzano Mella, rubano creme e cosmetici dal supermercato

L’operazione è scattata dopo la segnalazione di un militare, libero dal servizio, che aveva notato tre persone allontanarsi con atteggiamento sospetto dal punto vendita e salire rapidamente a bordo di una Volkswagen Passat nel parcheggio del negozio. Secondo quanto riferito, i tre si muovevano in modo frettoloso e trasportavano zaini voluminosi, circostanze che lo hanno spinto ad avvisare immediatamente i colleghi Carabinieri impegnati in un servizio di controllo del territorio.

Gli uomini, di 33, 31 e 28 anni – quest’ultimo già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio – sono stati fermati e sottoposti a perquisizione personale e veicolare. All’interno degli zaini sono state rinvenute numerose confezioni di creme e prodotti cosmetici appena sottratti dagli scaffali del supermercato, per un valore complessivo di 4.440 euro, che i ladri avevano nascosto e fatto passare oltre le casse senza essere pagate.

L’arresto

Il materiale recuperato è stato restituito al responsabile del punto vendita, che ha successivamente sporto una denuncia formale. Venerdì mattina i tre arrestati sono stati condotti davanti al Tribunale di Brescia per l’udienza di convalida. Il Giudice ha disposto nei loro confronti la misura cautelare dell’obbligo di firma presso la Caserma dei Carabinieri di Bagnolo Mella, da adempiere tre volte alla settimana, in attesa del processo.