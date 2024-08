Avvelenati 30 gatti ad Adro: c'è bisogno di aiuto

Sono stati avvelenati con lumachicida in una cascina nella zona industriale di Adro. Trenta gatti ora lottano per sopravvivere e l'immediata mobilitazione di alcune associazioni ha permesso di recuperarne una decina. Ma c'è ancora bisogno di aiuto e anche l'Amministrazione comunale adrense si è unita all'appello lanciato sui social.

Avvelenati 30 gatti ad Adro con lumachicida

I fatti sono avvenuti nella giornata di sabato 3 agosto. I volontari di diverse associazioni sono intervenuti tempestivamente per prestare soccorso ai gatti avvelenati con lumachicida in una cascina nella zona industriale di Adro. Unendo le forze è stato possibile recuperare una decina, che ora sono sotto cure veterinarie. Ma c'è ancora bisogno di aiuto, sia economico (per finanziare le cure) che logistico per gli stalli, al fine di garantire ai felini una ripresa adeguata. Le associazioni hanno lanciato diversi appelli sui social e a loro si è unita anche l'Amministrazione comunale di Adro, che ha condannato duramente quanto accaduto. "Vile gesto compiuto da ignoti delinquenti", ha sottolineato sulla pagina Facebook ufficiale dell'ente, assicurando che verrà avviata una procedura per indagare su questi casi di avvelenamento e verrà sporta denuncia.

C'è bisogno di aiuto

Come si può dare una mano? Al momento serve sostegno economico, ma anche e soprattutto volontari per gli stalli. "Il Comune può mettere a disposizione un luogo sicuro, ma abbiamo bisogno di volontari che si prendano cura di questi animali", ha sottolineato l'Amministrazione adrense. "Un ringraziamento speciale a Adozioni LetreSquamine, Gatti Senza Quartiere, Associazione Una Zampa sul Cuore - ODV di Capriolo per il tempestivo e amorevole intervento", ha proseguito. Chi volesse aiutare concretamente può mettersi in contatto con le associazioni sopraccitate.

I primi soccorsi

Sono immagini che fanno male al cuore. Le associazioni tempestivamente intervenute ad Adro hanno condiviso sui social le foto di alcuni dei gatti recuperati e sottoposti a cure veterinarie. E ce ne sono ancora altri da soccorrere.