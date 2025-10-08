Talent Show

AviXFactor aperte ufficialmente le iscrizioni

L’appuntamento è il 15 novembre. Iscrizioni degli artisti entro il 24 ottobre

Verolanuova · 08/10/2025 alle 21:08

Torna l’appuntamento più atteso dell’autunno

Si torna sul palco, sono ufficialmente aperte le iscrizioni di AviXFactor a Verolanuova. È tempo di mettersi in gioco e conquistare il pubblico con il canto, il ballo, la recitazione, la poesia!

L’appuntamento da segnare in agenda è sabato 15 novembre alle 20.30 presso l’auditorium di via Rovetta a Verolanuova, ma… attenzione: chi vuol partecipare dovrà comunicarlo entro il 24 ottobre contattando Lorenzo Barbieri al 349.4274740. Coraggio che aspettate!

Per il pubblico ingresso libero alla serata! Ci si vede là!

