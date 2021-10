Aveva in negozio cinque chili di hashish e 37mila euro: arrestato

coccaglio

I carabinieri della Sezione Radiomobile di Chiari lo avevano fermato per un controllo su strada dopo che aveva percorso una via in contromano.

Fermato per un controllo mentre circolava contromano in centro a Chiari, i carabinieri della Sezione radiomobile del Norm della Compagnia cittadina lo hanno beccato con droga e banconote di diverso taglio. Capito che il 44enne poteva nascondere altro stupefacente, i militari sono passati a perquisire anche il suo negozio a Coccaglio e ne sono usciti ben cinque chili di "fumo" e 37mila euro in contanti.

E' successo la scorsa notte e in un primo momento, per provare a sfuggire ai militari e probabilmente per liberarsi della droga che aveva con sé, il 44enne ha tentato la fuga a piedi, abbandonando il mezzo, ma immediatamente è stato raggiunto dai carabinieri che hanno recuperato anche il borsello contenente circa 600 grammi di hashish e 1.300 euro in contanti.

Capito che poteva nascondere altro stupefacente, i militari guidati dal comandante Alessandro Zaccaria si sono concentrati anche sul negozio che l'uomo, residente nella bergamasca e di origine tunisina, gestisce a Coccaglio. Proprio all'interno dell'attività commerciale sono stati rinvenuti cinque chili di hashish e 37mila euro in contanti, ritenuti provente dell'attività illecita di spaccio. La droga e le banconote, che erano state occultate in uno scantinato, sono state poste sotto sequestro, mentre questa mattina l'uomo è stato giudicato dal Tribunale di Brescia per direttissima: il giudice ne ha disposto la traduzione in carcere.