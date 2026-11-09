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Complessivamente, tra i quantitativi stipati nei borsoni che stava scaricando dalla sua auto e le sostanze detenute nell’abitazione, aveva ben 150 chilogrammi di droga (90 kg di hashish e 60 kg di marijuana), oltre a una pistola con matricola abrasa. A Trenzano gli investigatori della Squadra Mobile della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Brescia hanno tratto in arresto un cittadino albanese 25enne per i reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione illegale di armi da fuoco.

Aveva 150 chili di sostanze stupefacenti: arrestato un 25enne a Trenzano

Nello specifico, nell’ambito delle più ampie attività volte al contrasto traffico di sostanze stupefacenti sulla nostra Provincia, gli investigatori della Squadra Mobile, dopo aver approfondito e circostanziato una serie di informazioni acquisite tramite Youpol, la App ufficiale della Polizia di Stato, in prossimità di un’abitazione di Trenzano hanno notato un giovane intento a scaricare dalla propria autovettura alcune sacche di grandi dimensioni. Gli agenti lo hanno dunque sottoposto ad un controllo, appurando che si trattava di un venticinquenne albanese, incensurato e regolare sul territorio nazionale. Il giovane, in evidente stato di agitazione, ha fin da subito ammesso di essere in possesso di stupefacenti. La successiva perquisizione veicolare, poi estesa al domicilio, ha consentito di rinvenire e sequestrare circa 90 kg di hashish e 60 kg di marijuana, in parte occultati nei borsoni che l’albanese stava scaricando dall’autovettura, e in parte custoditi in un armadio all’interno dell’abitazione, quest’ultima evidentemente destinata a luogo di stoccaggio ben attrezzato.

Un vero e proprio magazzino della droga

L’intero immobile era stato trasformato in un vero e proprio magazzino della droga, con tutta la strumentazione necessaria a gestire la conservazione e l’imballaggio dello stupefacente in attesa della successiva vendita. Oltre ai 150 kg di hashish e marijuana sono stati in infatti rinvenuti e sequestrati: sette pozzetti refrigerati, idonei allo stoccaggio, per la conservazione della droga; due macchine professionali per il sottovuoto; due bilance professionali; un sostanzioso quantitativo di materiale da imballaggio, rotoli adesivi, diversi tra loro, utilizzati per marchiare i vari tipi di sostanza stupefacente; un rilevatore di frequenze/ricevitore per microspie. A completare il quadro, nascosta sotto a un cuscino sul letto, i poliziotti hanno scovato una pistola semiautomatica Beretta calibro 7,65, con matricola abrasa e alcune decine munizioni occultate nel garage dell’abitazione. E’ stata posta sotto sequestro anche l’autovettura impiegata per il trasporto dei borsoni contenenti la droga.

Revocato il permesso di soggiorno: scatterà l’espulsione

Il 25enne, al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, è stato arrestato per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per detenzione abusiva di armi da fuoco e, su disposizione del Pubblico Ministero, è stato condotto presso la locale Casa Circondariale “Nerio Fischione”. Il questore della Provincia di Brescia Paolo Sartori, in considerazione della gravità dei fatti e della pericolosità sociale del soggetto, dopo aver disposto nei suoi confronti la revoca del permesso di soggiorno, ha emesso un ordine di allontanamento dal territorio nazionale, in modo da poter poi procedere alla sua espulsione dall’Italia con accompagnamento nel Paese di provenienza nel momento in cui il soggetto verrà scarcerato. Questo il commento del questore: