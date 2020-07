Autostrada: svincolo chiuso in uscita a Manerbio

Un incidente causato da un mezzo pesante ha provocato la chiusura dello svincolo in uscita a Manerbio per chi viaggia sulla A 21.

Chiusura svincolo

Questa mattina poco prima delle 8, un mezzo pesante, che viaggiava sull’autostrada A 21 in direzione Brescia, ha subito un incidente nei pressi dello svincolo in uscita per Manerbio. Sul posto due ambulanze allertate in codice rosso, fortunatamente in poco tempo la situazione è rientrata e la persona coinvolta, un uomo di 52 anni, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Manerbio. Per il momento lo svincolo dell’autostrada in uscita a Manerbio rimane chiuso al traffico.