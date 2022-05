Autocisterna di benzina prende fuoco, paura su Brebemi

Un grosso incendio, fortunatamente spento in tempo dal pronto intervento dei Vigili del fuoco di Romano, è divampato nel pomeriggio di sabato 28 maggio 2022 al kilometro 21 dell'autostrada Brebemi, nei pressi di Calcio. A prendere fuoco sono stati gli pneumatici di una grande autocisterna per il trasporto di benzina e gasolio.

Autocisterna prende fuoco, pompieri al lavoro

L'incendio è scoppiato per ragioni da accertare, nella parte posteriore del mezzo, e ha interessato inizialmente gli pneumatici dell'autocisterna. Immediato l'intervento dei pompieri, che hanno spendo le fiamme scongiurando probabilmente un disastro.

Autostrada Brebemi chiusa in direzione Bs da Calcio a Chiari ovest

L'autostrada A35 in direzione Brescia è stata chiusa temporaneamente dal casello di Calcio a quello di Chiari Ovest, per evidenti ragioni di sicurezza legate alle operazioni di bonifica dell'area e di spostamento della cisterna. Non risultano feriti.