E' successo a poca distanza dal cimitero. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito: notato il fumo, l'austista ha subito fatto scendere i passeggeri.

Autobus in fiamme sul provinciale, intervengono i vigili del fuoco: è successo poco fa, a Roccafranca, nei pressi del cimitero. Attimi di paura per l'autista e gli studenti a bordo, prontamente evacuati e messi in sicurezza.

Autobus in fiamme sulla provinciale, paura per l'autista e gli studenti a bordo

Dalle prime informazioni sembra che a prendere fuoco sia stato il pullman dell'azienda Franzoni, operativa sul territorio che in quel momento stava trasportando una ventina di ragazzi della paritaria della Fondazione Ikarus di Calcio. Il mezzo aveva appena fatto a Roccafranca, tappa di un tragitto che poi sarebbe passato anche per Ludriano, Comezzano Cizzago e Castelcovati, quando gli studenti hanno notato del fumo che saliva nei locali. L'autista ha quindi deciso di accostare, entrando in retro nel parcheggio del cimitero, ma non è riuscito a inserire la marcia: il fumo intanto era aumentato.

Ha quindi lasciato il mezzo sulla strada e fatto scendere tutti i passeggeri, per poi controllare il retro, dove ha notato le fiamme. Ha provato a spegnere l'innesco con un estintore ma non c'è riuscito. Allora ha chiamato i soccorsi. Dal mezzo in fiamme si è alzata una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza, che ha subito allarmato tutti. Allertati, i Vigili del Fuoco volontari di Chiari e di Orzinuovi si sono subito recati sul posto: in questo momento sono in corso le operazioni per domare l'incendio.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri del Radiomobile di Chiari e gli agenti della Polizia Locale di Roccafranca e Castelcovati, agli ordini del comandante Fabio Corioni, i primi ad arrivare, che si sono occupati di mettere in sicurezza l'area e di gestire la viabilità.

Sembra che il rogo sia partito del motore, ma solo le successive indagini faranno chiarezza sull'accaduto.

Nessun ferito

Per fortuna nessuno è rimasto coinvolto nell'incidente. A fare le spese dell'incendio, oltre all'autobus divorato dalle fiamme, è stato solo l'asfalto, alcuni cartelli della segnaletica verticale e una pianta, parzialmente rovinata. "Provvederemo a bonificare e a ripristinare l'area - ha commentato il sindaco Marco Franzelli - Siamo vicini all'azienda, ci dispiace per il disagio che questo fatto può averle causato, soprattutto in questo momento di incertezza economica. Siamo però sollevati che nessuno sia rimasto ferito e che non sia accaduto il peggio".

Quando agli studenti, inizialmente riuniti in un'area sicura lontana dalle fiamme, sono stati recuparati da un secondo pullman inviato dall'azienda e riportati alle loro case.