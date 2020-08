Esce di strada e finisce nel campo a Pavone Mella

Esce di strada e finisce nel campo: grande spavento questo pomeriggio per una 35enne alla guida di un’utilitaria.

Auto uscita di strada

E’ successo poco prima delle 14: la donna stava percorrendo la Strada Provinciale 7 in territorio di Pavone del Mella quando, per motivi ancora da accertare, è uscita dalla carreggiata ed ha finito la sua corsa nel campo adiacente la strada. Per fortuna la conducente, una 35enne, non ha riportato gravi ferite, al contrario dell’auto che ha subito alcuni danni. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Verolanuova, la Polizia Stradale e l’ambulanza che ha trasportato il guidatore all’ospedale di Manerbio in codice giallo. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione da parte delle Forze dell’Ordine, mentre la viabilità non ha subito rallentamenti o blocchi.