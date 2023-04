Ha travolto e divelto una tubatura, probabilmente in una manovra azzardata visto che la stessa era attaccata al muro di recinzione di un'abitazione. Ma l'auto che ha provocato l'incidente, innescando una fuga di gas, non si è fermata. La massiccia perdita ha fatto scattare la chiamata al 112 in via Padre Giuseppe Costa a Rovato, in un tranquillo quartiere residenziale ai piedi del Monte Orfano.

Auto travolge tubatura e innesca una fuga di gas

La chiamata ai soccorsi è scattata nel pomeriggio di venerdì 7 aprile, intorno alle 16.30. Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco di Chiari e la Polizia Locale di Rovato. Prima ancora, però, in via Padre Giuseppe Costa erano sopraggiunti i tecnici dell'ente gestore (Ld Reti) che hanno subito provveduto a chiudere il gas, interrompendo la perdita. Un intervento che ha di fatto reso superfluo quello dei pompieri, che dunque poco dopo sono rientrati alla base.

Attimi di panico a Rovato

L'importante fuga di gas ha comunque generato grande preoccupazione nel quartiere residenziale. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, anche l'assessore Pieritalo Bosio, che si è subito interessato della vicenda e si è prodigato per fornire l'appoggio dell'Amministrazione comunale in caso di necessità. I tecnici di Ld Reti procederanno immediatamente alla messa in sicurezza. I lavori richiederanno la chiusura parziale della strada (si potrà circolare a senso unico alternato). Ma il tutto dovrebbe risolversi prima di sera.

Indagini in corso

Sulla vicenda indaga la Polizia Locale, che cercherà di individuare i responsabili, magari con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza presenti su tutto il territorio comunale.