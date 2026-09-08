L'allarme è scattato alle 16

Auto si ribalta su un fianco ad Ospitaletto.

A Ospitaletto

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’allarme è scattato nel pomeriggio di oggi (martedì 8 settembre 2026) in codice rosso: per cause ancora da verificare nel dettaglio un’auto si è ribaltata su un fianco, al suo interno un uomo di 81 anni rimasto intrappolato nell’abitacolo.

Auto si ribalta su un fianco

Ad intervenire prontamente sul posto i Vigili del Fuoco i quali hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo per poi estrarre l’anziano: presenti anche un’ambulanza e un’automedica. L’uomo è stato trasportato in codice giallo in ospedale. Sul posto anche le forze dell’ordine per gli opportuni accertamenti.