Auto si ribalta su se stessa, scatta il codice rosso a Castegnato

Paura e contusioni

La donna è stata trasportata in ospedale, il traffico ha subito rallentamenti.

Tanta paura ma per fortuna nessuna grave conseguenza.

L'auto si è ribaltata su se stessa

Il fatto è accaduto oggi (martedì 12 ottobre) pochi minuti dopo le 13.30 in via Padana Superiore 115 a Castegnato. L'auto con a bordo una donna di 58 anni stava viaggiando da Castegnato in direzione Brescia quando, prima della concessionaria Brescia Diesel, si è ribaltata su se stessa.

L'allarme è scattato in codice rosso

Immediatamente è scattato l'allarme in codice rosso, sul posto sono intervenute due ambulanze e i Vigili del Fuoco che sono riusciti ad estrarla. Per fortuna, a parte qualche contusione e parecchio spavento, la donna non è apparsa in gravi condizioni tanto che, come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'intervento è stato poi declassato a codice verde il che evidenzia una situazione di per se non grave.

Trasportata comunque in ospedale

La donna è stata comunque trasportata, in via precauzionale, all'ospedale Sant'Anna di Brescia in codice verde dove è giunta alle 14.27.

Il traffico veicolare ne ha risentito

Sul posto sono arrivati anche gli uomini della Polizia Stradale per effettuare gli opportuni rilievi del caso e, come solitamente accade in casi come questi, si sono verificati alcuni rallentamenti sul traffico che è in breve tornato a circolare regolarmente.