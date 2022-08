Auto si ribalta, scatta il codice rosso

Brutto incidente nel pomeriggio di oggi (lunedì 22 agosto 2022) a Rovato.

Il sinistro

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato pochi minuti prima delle 17 in via Solferino proprio davanti alle scuole medie. Ancora non si conosce l'esatta dinamica dell'accaduto, si sa solo che un'auto, una Mercedes è finita con ruote all'aria. Ad intervenire sul posto un'ambulanza, i carabinieri di Palazzolo e l'assessore Pieritalo Bosio oltre ad alcuni consiglieri per sincerarsi dell'accaduto.

Si cerca la conducente

Inizialmente la chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso, ma al loro arrivo le Forze dell'ordine hanno da appurato che non c'era nessun ferito. La conducente dell'auto, una giovane donna (come attestato da alcuni testimoni), si sarebbe data alla fuga. Al momento, però, non si conoscono le ragioni del suo allontanamento dal luogo del'incidente.