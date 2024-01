Auto si ribalta nel Naviglio, camionista si tuffa e salva la donna alla guida

Auto si ribalta nel Naviglio a Fiesse, camionista si tuffa e salva la donna alla guida.

Auto si ribalta nel Naviglio

Un intervento che si è rivelato provvidenziale: è successo a Fiesse. Un camionista ha visto l'automobile ribaltata nel Naviglio e così, senza pensarci due volte, si è tuffato nell'acqua che, data la stagione, non era certo tiepida.

43enne tratta in salvo

Il suo intervento ha permesso di salvare la donna di 43 anni che era alla guida della vettura che è finita fuori strada. In quel punto, in particolare, l'acqua del canale è profonda circa un metro e mezzo. Ciò non ha impedito all'uomo di tuffarsi e trarre in salvo la donna che è stata così estratta dall'abitacolo e portata al sicuro. Ad intervenire sul posto i Vigili del Fuoco.