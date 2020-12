Auto si ribalta, intervengono i Vigili del fuoco. È accaduto a Travagliato.

Auto si ribalta, intervengono i Vigili del fuoco

Alle ore 20:50 di questa sera due squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia sono intervenute a Travagliato in via Chiari per un incidente stradale.

Con il supporto di un’ autogru si sono attivate per un autovettura ribaltatasi nei pressi di una rotonda finendo nel campo adiacente.

Coinvolta una persona, un 35 enne, che è stata estratta dall’abitacolo e affidata alle cure del 118.

Sul posto la Polizia stradale per effettuare i rilievi di rito.