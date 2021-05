Auto si ribalta fuori strada: illesa la conducente

Attimi di panico nella mattinata di martedì 11 maggio tra via Marconi e via San Pancrazio ad Adro, dove un’auto è finita fuori strada, ribaltandosi in un campo. La chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso.

Auto si ribalta fuori strada

L’allarme è scattato intorno alle 10.35. Da una primissima ricostruzione, per cause in corso di accertamento la conducente del veicolo avrebbe perso il controllo e sarebbe finita fuori strada, ribaltandosi in un campo. Allertata la Polizia Stradale, oltre ai Vigili del fuoco di Palazzolo sull’Oglio.

Illesa la conducente

Alla guida della vettura una giovane donna che, fortunatamente, è rimasta illesa. Sul luogo del sinistro è comunque sopraggiunta un’auto medica. L’intervento si è concluso sul posto.