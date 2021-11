Auto si ribalta a Cologne, alla guida una 19enne

sinistro

Non sembrano essere coinvolti altri veicoli.

É successo questa mattina (lunedì 15 novembre) poco dopo le 8.30 sulla ss573.

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) un'auto si sarebbe ribaltata. Ancora non si conoscono le cause che hanno portato il veicolo a tanto anche se sembra escluso il coinvolgimento di altri mezzi. Alla guida una ragazza di 19 anni.

L'arrivo dei soccorsi

Sul posto è giunta un'ambulanza in codice giallo e gli agenti della Polizia Locale del Corpo Intercomunale del Montorfano per gli opportuni rilievi del caso.