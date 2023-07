Auto si ribalta, 40enne ricoverato agli Spedali Civili di Brescia

Sinistro nella serata di ieri (martedì 11 luglio 2023) a Concesio, un'auto si ribalta su se stessa.

Auto si ribalta, paura per un uomo di 40 anni

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco prima delle 23 in via Santa Lucia 21 in codice rosso. Resta da ricostruire nel dettaglio la dinamica, tuttavia da una prima ricostruzione sembra essersi trattato di un ribaltamento. Ad essere coinvolto un uomo di 40 anni.

Dove si è verificato il sinistro

L'arrivo dei soccorsi

Ad intervenire prontamente sul posto due ambulanze, la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco del Comando di Brescia. L'uomo è stato ricoverato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia dove è giunto poco dopo le 23.30.

Le immagini dell'auto