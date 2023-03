Auto si incastra tra le sbarre del passaggio a livello: il treno riesce in tempo a fermarsi.

Auto si incastra tra le sbarre del passaggio a livello, tragedia sfiorata

Una tragedia sfiorata quella di oggi pomeriggio (giovedì 16 marzo 2023) a Sale Marasino: un treno della linea Brescia Iseo Edolo si è fermato giusto in tempo prima dell'irreparabile. Un'auto era infatti rimasta incastrata tra le sbarre del passaggio a livello: secondo le primissime ricostruzioni (perché la dinamica è ancora da ricostruire nel dettaglio) sembra che un uomo residente in zona stesse cercando di attraversare il passaggio a livello mentre si stavano abbassando le sbarre.

Attimi di grande apprensione e poi il lieto fine

Purtroppo, però, è rimasto bloccato con il mezzo. Come è comprensibile immaginare, le persone che si sono accorte di quel che stava accadendo si sono subito precipitate per cercare di sbloccare l'auto prima che arrivasse il treno. Per fortuna, però, il macchinista è riuscito ad intercettare il movimento sui binari azionando, appena in tempo, i freni. Il tutto ha fatto sì che nessuno rimanesse ferito.

La circolazione ferroviaria è rimasta bloccata

Il fatto, fortunatamente a lieto fine, ha però comportato il blocco della circolazione dei treni per circa un'ora.

In evidenza un'immagine d'archivio.