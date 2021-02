Auto si impenna nel parcheggio del centro commerciale

Uno schianto micidiale e, per certi versi, pure spettacolare. Poco prima delle 15 di martedì 16 febbraio un’auto ha travolto il muretto e la recinzione del parcheggio al secondo livello del centro commerciale di Erbusco Le Porte Franche. E’ stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco di Palazzolo per prestare soccorso al conducente.

Auto si impenna nel parcheggio: le foto

L’allarme è scattato alle 14.45, quando una Renault Clio, probabilmente per una manovra azzardata nel parcheggio del complesso commerciale erbuschese, si è letteralmente impennata, travolgendo muretto e recinzione. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Vigili del fuoco di Palazzolo, i carabinieri, la Polizia Locale, un’auto medica e un’ambulanza.

Il conducente in ospedale

Alla guida della vettura un 55enne, che è stato trasportato in ospedale in codice giallo. L’uomo sarà sottoposto anche ai test per valutare l’abuso di alcool o sostanze stupefacenti. Per agevolare le operazioni di soccorso è stata temporaneamente chiusa al traffico la rampa d’accesso al secondo livello sul lato che si affaccia sulla rotonda Bonomelli.