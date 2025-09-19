Auto rubate con all’interno arnesi da scasso: in cinque denunciati.

Trovati vicino a due auto rubate

Nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 settembre 2025 i carabinieri della stazione di Mazzano e Rezzato hanno denunciato cinque persone italiane e straniere per reati in concorso di ricettazione e possesso di grimaldelli. In particolare i soggetti in questione, nel corso dei controlli, sono stati trovati nei pressi di due autovetture rubate in precedenza e delle quali avevano le chiavi.

Scattano le denunce

La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire all’interno dei veicoli arnesi da scasso e refurtiva di precedenti furti in appartamento commessi poco prima. Nel controllo uno dei soggetti ha tentato di disfarsi di una pistola scacciacani, motivo per il quale è stato denunciato anche per possesso di armi o oggetti atti ad offendere. Le autovetture sono state riconsegnate ai proprietari e la refurtiva è in fase di catalogazione per risalire ai legittimi proprietari vittime di furto.