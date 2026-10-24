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Auto rubata intercettata in centro a Rezzato: la scoperta della Locale.

A Rezzato, auto rubata

Due pattuglie del comando di polizia locale di Rezzato hanno intercettato il veicolo nel centro cittadino. L’intervento tempestivo ha consentito il recupero del mezzo che è stato restituito al legittimo proprietario. Gli accertamenti hanno permesso di rinvenire un coltello oltre a della droga Mdpv in piccola quantità detenuta per uso personale, tale fatto è stato segnalato alla Prefettura. Ma non è tutto, l’uomo infatti è risultato privo di patente non avendola mai conseguita, per questo motivo si è visto applicare una sanzione pari a 5mila euro.

La scoperta della Locale

A carico del soggetto in questione sono state contestate anche le ipotesi di reato di ricettazione, porto abusivo di oggetti atti a offendere e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti finalizzati a verificare l’eventuale alterazione psicofisica correlata all’assunzione di sostanze stupefacenti.