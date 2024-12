L’intensificazione dei controlli per la prevenzione dei furti ha permesso agli agenti della Polizia Locale di Rovato di recuperare un’auto rubata e di arrestarne l’uomo alla guida, accusato di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

Auto rubata a Brescia recuperata a Rovato

Tutto è partito, come sempre più spesso accade, dall’alert delle telecamere del sistema di videosorveglianza, che martedì 10 dicembre 2024 intorno alle 19 ha rilevato il passaggio sul territorio di un veicolo sospetto. Dell’automobile, una Hyundai, era infatti stato denunciato il furto lunedì 9 dicembre 2024 a Brescia, nella zona di via Chiusure. La pattuglia della Polizia Locale ha intercettato la vettura lungo alla Sp 16 e hanno intimato l’Alt al conducente. L’automobilista si è fermato, dandosi però subito alla fuga a piedi nei campi che costeggiano la strada. Una "corsa" che è durata poco, perché uno degli agenti ha seguito le sue tracce ed è riuscito a fermarlo (non senza fatica perché l’uomo ha opposto resistenza e per neutralizzarlo è stato necessario l’intervento dei colleghi).

Ai domiciliari un 49enne

In possesso del 49enne, di nazionalità egiziana, regolare in Italia e residente in città, è stato rinvenuto un dispositivo elettronico in grado di decodificare le chiavi delle auto. Circostanze che hanno fatto scattare le manette con l’accusa di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

Mercoledì 11 dicembre in mattinata a Brescia si è svolto il processo per direttissima; il giudice ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari. L’auto rubata è stata invece restituita al legittimo proprietario.