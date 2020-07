L’incidente è avvenuto poco fa su via Palazzolo.

Auto ribaltata: grave incidente a Capriolo

Il fatto è avvenuto poco fa a Capriolo, lungo la strada che collega il paese a Palazzolo, nelle vicinanze del casello autostradale. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che il conducente del Fiat Doblò, che stava uscendo dal parcheggio del complesso commerciale di Capriolo, si sia immesso su via Palazzolo in direzione della rotonda senza accorgersi che in quel preciso momento stava transitando un mezzo pesante. Per evitare il camion, il conducente (un palazzolese del 1948)

ha urtato il cordolo e si è ribaltato.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti in codice rosso la Croce Rossa e i Vigili del fuoco di Palazzolo, che hanno estratto l’uomo dall’abitacolo. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e gli agenti della Polizia Stradale di Iseo. Toccherà loro ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.