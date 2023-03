Auto perde il controllo, alla guida un 24enne.

Auto perde il controllo a Palazzolo sull'Oglio

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco dopo le 4.30 a Palazzolo sull'Oglio in via Brescia 13.

Dove si è verificato il sinistro

Resta ancora da chiarire l'esatta dinamica del sinistro

Ad essere coinvolta solo un'auto che ha perso il controllo finendo per ribaltarsi: resta ancora da chiarire l'esatta dinamica del sinistro. Ad essere coinvolto un ragazzo di 24 anni trasferito all'ospedale di Chiari: ad intervenire sul posto un'ambulanza. Non sembrerebbero destare preoccupazione le condizioni del giovane dal momento che l'allarme, lanciato inizialmente in codice giallo è stato declassato in codice verde.