I movimenti dell'auto di grossa cilindrata nella zona Nord di Rovato hanno attirato l'attenzione degli agenti della Polizia Locale. La pattuglia, che stava effettuando dei controlli di prevenzione dei furti, ha dunque cercato di fermare il veicolo, innescando un rocambolesco inseguimento a folle velocità.

Auto in fuga sulla Brebemi tallonata dalla Locale supera i 250 km/h

E' successo intorno alle 21.30 di venerdì 18 novembre. Nell'ambito dei controlli, intensificati già da alcune settimane, al fine di prevenire i furti, hanno attirato i sospetti i movimenti di un'auto di grossa cilindrata, con a bordo almeno due persone. Gli agenti della Polizia Locale di Rovato hanno dunque cercato di fermare il veicolo, ma l'automobilista alla guida non si è fermato all'alt e si è dato alla fuga. Una folle corsa a velocità elevatissime che ha portato fino allo svincolo della Brebemi, dove la macchina ha superato i 250 km/h. Impossibile, dunque, per la pattuglia della Locale riuscire a raggiungerla.

Controlli intensificati contro i furti

Non è stato dunque possibile fermare il veicolo. Ma, quantomeno, se davvero come sembra le persone a bordo erano a Rovato per commettere dei furti, l'intervento della Locale è servito ad allontanarle dalla cittadina. Il comando guidato da Silvia Contrini ha comunque intensificato i controlli e le attività di pattuglia in fascia serale, al fine di contrastare il dilagare dei furti.