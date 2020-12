Auto in fiamme: Vigili del fuoco intervengono per spegnere il rogo

Il rumore di uno scoppio, poi il fuoco.

Alle 10.40 di stamattina una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Brescia è intervenuta nel territorio di Ospitaletto per l’incendio di autovettura in via San Bernardo.

È accaduto nei pressi della ditta Metalfer, dove i pompieri hanno utilizzato le nuove schiume fluorosintetiche di Classe A, di recente dotazione al Comando.

I sanitari e i militari sopraggiunti sul posto non hanno registrato feriti.