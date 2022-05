palazzolo - Rovato

E' successo intorno alle 14. Non sono stati registrati feriti.

E' scattata poco dopo le 14 la chiamata ai pompieri. Un'auto ha preso fuoco lungo l'autostrada A4, tra i caselli di Rovato e Palazzolo.

Auto in fiamme: pompieri in autostrada A4

Pompieri in azione sull'autostrada A4. Nel primo pomeriggio, intorno alle 14, ha preso fuoco un'auto tra i caselli di Palazzolo e Rovato. Sul posto, per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area, si sono recati i Vigili del fuoco volontari di Chiari. La vettura a gpl ha preso fuoco a poca distanza dall'Autogrill, nei pressi dell'entrata di Palazzolo in direzione Venezia.

Non è stato registrato nessun ferito. Sul posto anche il carroattrezzi Consoli per trasporare l'auto.