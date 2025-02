Auto in fiamme, paura a Rovato. Attimi di apprensione nel pomeriggio di oggi (martedì 25 febbraio 2025) per un'auto a fuoco: il veicolo in questione si trova sulla rotatoria tra via Primo Maggio e via Monte Grappa zona Eurospin.

Aggiornamento delle 18

E' in corso la riapertura al transito dei tratti di strada (via Primo Maggio e lo svincolo verso via Montegrappa) che erano stati temporaneamente chiusi al traffico.

Auto in fiamme, Polizia Locale sul posto

Ad intervenire per prima sul posto la Polizia Locale che ha delimitato l'area e di non far passare le auto, visto il forte rischio che il veicolo esplodesse.

Ripercussioni sulla viabilità

Per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza chiuso il tratto di via Primo Maggio che va dalla rotatoria delle piscine alla rotatoria Eurospin solo nella corsia diretta verso il supermercato. Chiuso il traffico anche dalla rotonda Eurospin verso il quartiere San Rocco. Deviate inoltre le auto anche dalla rotatoria Bonomelli nel tentativo di evitare le code, che comunque ci sono state.