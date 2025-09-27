Auto in fiamme dopo lo scontro nella Galleria a Marone.

A Marone, auto in fiamme in galleria

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l’allarme è scattato poco dopo le 9 in codice giallo sulla Sp510 nella galleria S. Barbara a Marone. Dalle prime ricostruzioni pare che siano quattro le persone coinvolte, ferite. Ad intervenire sul posto quattro ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso alzatosi in volo da Brescia.

Attivata la macchina dei soccorsi

Tre dei feriti sono stati trasportati ad Esine mentre una donna è stata elitrasportati agli Spedali Civili di Brescia. La buona notizia è che la missione è stata confermata in codice giallo, nessuno risulta infatti essere in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri di Capriolo.

