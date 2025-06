Auto in fiamme in BreBeMi, l'intervento dei Vigili del Fuoco.

Vigili del Fuoco in azione per auto in fiamme

Attimi di apprensione nel pomeriggio di oggi (lunedì 23 giugno 2025). In BreBeMi al chilometro sette in direzione Brescia e in prossimità dello svincolo di Rovato, un'autovettura ha preso fuoco.

L'intervento dei Vigili del Fuoco

Ad intervenire prontamente sul posto i Vigili del Fuoco volontari di Chiari che hanno provveduto a domare le fiamme. La buona notizia è che non si registrano feriti.