Attimi di grande apprensione oggi (sabato 28 giugno 2025) tra Pontevico e Cremona.

Auto in fiamme in A21

Un sabato pomeriggio caratterizzato da una certa preoccupazione a causa di un'auto in fiamme in A21 tra Pontevico e Cremona in direzione Cremona. Ancora non si conoscono le cause che hanno portato al divampare delle fiamme.

Nessun ferito

Al momento la buona notizia è che non si registrano feriti.