Auto in fiamme davanti alla pizzeria, due mezzi distrutti

Ospitaletto, auto a fuoco davanti alla pizzeria: due mezzi distrutti.

É successo nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 ottobre 2023 a Ospitaletto intorno tra le 2 e le 3. Le auto in questione, di proprietà della pizzeria Vesuvio, si trovavano parcheggiate proprio davanti al locale in via Martiri della Libertà proprio di fronte al centro anziani. Stando alle prime informazioni il rogo sarebbe partito da un'auto, avrebbe intaccato un altro mezzo, danneggiandone un terzo e raggiungendo anche la vetrata della pizzeria.

L'allarme nella notte

Ad accorgersi per prima di quanto stava accadendo sembra sia stata una ragazza che abita negli appartamenti sopra la pizzeria, ha subito chiamato i vigili del fuoco e allertato il titolare della pizzeria. I Vigili del Fuoco sono arrivati sul posto, hanno spento l'incendio e tutto è stato messo in sicurezza. Non sono ancora state chiarite le cause dell'incendio, le forze dell'ordine stanno indagando per fare chiarezza sull'accaduto.