Auto in fiamme a Chiari, illesa la conducente

Stava imboccando la variante alla ex SS11 per poi immettersi sulla Brebemi, quando l’auto su cui viaggiava ha preso fuoco. Attimi di apprensione nel pomeriggio di oggi, 26 gennaio, a Chiari. Illesa, fortunatamente, la donna al volante.

Auto in fiamme all’imbocco della ex SS11 di Chiari

E’ stata lei stessa ad accorgersi che qualcosa non andava quando ha notato che dal vano motore usciva abbondante fumo. L’automobilista ha quindi fatto in tempo ad accostare e a mettersi in salvo, poco prima che le fiamme avvolgessero completamente la sua vecchia auto, una utilitaria a gasolio con qualche anno sulle spalle.

Sul posto vigili del fuoco e polizia locale

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, oltre agli agenti della Stradale e della Polizia locale di Chiari per regolare il traffico in sicurezza. Nel giro di pochi minuti i pompieri hanno spento le fiamme.