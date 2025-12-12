Auto fuori strada dopo l’urto: traffico in tilt a Rovato

E’ scattata intorno alle 12.45 di venerdì 12 dicembre 2025 la chiamata al 112 per un incidente che ha coinvolto due auto nella centralissima (e trafficatissima) via 25 Aprile a Rovato. Una delle due vetture, dopo l’urto, è finita fuori strada, ribaltandosi nel fosso. Fortunatamente nessuno dei coinvolti è rimasto ferito in modo grave, ma l’intervento dei soccorsi e, successivamente, del carro attrezzi ha provocato code e disagi alla viabilità.

Auto fuori strada dopo l’urto

Da una primissima ricostruzione la vettura condotta da un 67enne rovatese, in uscita dal distributore di benzina, si sarebbe immessa su via 25 Aprile, non accorgendosi dell’arrivo dell’altra auto. La seconda macchina non ha potuto evitare l’impatto ed è finita fuori strada, ribaltandosi nel fosso. A bordo due uomini di 46 e 52 anni, che se la sono cavata con ferite di lieve entità e un grosso spavento. Sul posto l’ambulanza dei Volontari di Bornato, i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Chiari, la Polizia locale di Rovato e i Vigili del fuoco di Chiari. Sul luogo del sinistro si è recato anche l’assessore comunale Pieritalo Bosio.

Traffico in tilt a Rovato

L’intervento dei mezzi di soccorso e, successivamente, il recupero dell’auto ha avuto inevitabili ricadute sul traffico. Code e rallentamenti che hanno messo a dura prova la pazienza degli automobilisti che quotidianamente transitano su via 25 Aprile.