Auto fuori strada danneggia i mezzi di una concessionaria.

Incidente

Questa mattina verso le 11.15 in via Guglielmo Marconi a Coccaglio una donna alla guida di una Ford ha perso il controllo del mezzo finendo contro le auto in esposizione della rivendita Automonte Group. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la 30enne abbia perso il controllo del mezzo dopo lo scoppio improvviso della ruota posteriore sinistra. Sul posto la Polizia locale e un'ambulanza che ha trasportato la giovane all'ospedale in codice giallo.

(foto di Roberto Volpi)