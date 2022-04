bassa

Sul posto i Vigili del Fuoco di Palazzolo e un'ambulanza

Auto fuori strada a Palazzolo

Incidente

Questa notte poco prima delle 2 in via Malogno 43 a Palazzolo sull'Oglio un uomo di 39 anni è finito fuori strada a bordo della sua auto. Sul posto i Vigili del Fuoco di Palazzolo e un'ambulanza chiamata in codice rosso. Fortunatamente la situazione si è rivelata meno grave del previsto, l'uomo è riuscito ad uscire autonomamente dall'auto e non è stato necessario il trasporto in ospedale.