Auto fuori strada a Montisola, paura per un 41enne

Ribaltamento a Montisola, paura per un 41enne.

Incidente

Questa mattina poco prima delle 8.30 in località Senzano a Montisola è stato lanciato l’allarme per un’auto finita fuori strada. L’uomo di 41 anni a bordo dell’auto è stato trasportato con elicottero in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia. Sul posto anche un’ambulanza e i carabinieri di Chiari.