Auto fuori strada a Comezzano Cizzago

Paura a Comezzano Cizzago. La chiamata ai soccorsi, da via Rudiana, è partita in codice rosso. Un’auto, in arrivo da Roccafranca, si è completamente ribaltata nel campo. Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che il giovane alla guida della vettura abbia fatto tutto da solo. Fortunatamente, il 27enne non è rimasto ferito. Sul posto i Vigili del fuoco di Chiari, la sezione Radiomobile, l’automedica e l’ambulanza dei volontari di Trenzano.